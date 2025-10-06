Didi Kühbauer scherzt:

Zapfenstreich? „Mein Papa ist heute nicht da“

Fußball
06.10.2025 19:34
0 Kommentare

Keine Sperrstunde für Wolfsbergs Profis und Didi Kühbauer selbst. „Meine Spieler sind clever genug, dass sie wissen, wann man feiert und wie lange man feiert. Ich bin nicht ihr Papa“, drückt der Trainer auf der Bruno Gala ein Auge zu. „Und mein Papa ist heute auch nicht da“, so Kühbauer mit einem Zwinkern.

