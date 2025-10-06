Klub-Legende nimmt Stellung zu Red Bull Salzburg

Das glückliche 2:1 der Salzburger im Topspiel gegen Rapid verfolgte auch Alexander Zickler ganz genau. „Der Sieg war ganz wichtig“, sagte der Ex-Bulle in der Sky-Sendung „Talk & Tore“. Weil die Ergebnisse zuletzt nicht positiv waren. Derartige Zeiten waren in Zicklers Jahren in der Mozartstadt die absolute Ausnahme. In einer völlig anderen Ära.