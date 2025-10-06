Klub-Legende nimmt Stellung zu Red Bull Salzburg

Acht Menschen nach Unfällen tot, einer in Salzburg
Die aktuelle Lage beim FC Red Bull Salzburg verfolgt auch Ex-Knipser Alexander Zickler ganz genau. In der Sky-Sendung „Talk & Tore“ sprach der 51-Jährige über seinen Ex-Verein, schwelgte in Erinnerungen und bemängelte eine Entwicklung, die junge Spieler betrifft.
Das glückliche 2:1 der Salzburger im Topspiel gegen Rapid verfolgte auch Alexander Zickler ganz genau. „Der Sieg war ganz wichtig“, sagte der Ex-Bulle in der Sky-Sendung „Talk & Tore“. Weil die Ergebnisse zuletzt nicht positiv waren. Derartige Zeiten waren in Zicklers Jahren in der Mozartstadt die absolute Ausnahme. In einer völlig anderen Ära.
