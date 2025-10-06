2. Klasse A: Kantersiege & Ausrufezeichen

Schon früh zeigte Oberes Mölltal, dass sie nicht gekommen waren, um zu verlieren. In der 7. Minute traf Kevin Kofler, wenig später erhöhte Niklas Zraunig, und mit einem Treffer von Tim Zirknitzer in der Schlussphase war das Ergebnis fix – 3:0 für die Gäste. Der Sieg war in dieser Deutlichkeit verdient und lässt auf eine starke Phase für Oberes Mölltal hoffen.