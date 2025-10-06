Vorteilswelt
Wahrer Stilbruch

Premiere für Wetter-Lady im ORF: Was rasch auffiel

TV
06.10.2025 21:08
„Wera Gruber ist nicht nur eine Top-Meteorologin, sie kann auch richtig gut erklären“, streute ...
„Wera Gruber ist nicht nur eine Top-Meteorologin, sie kann auch richtig gut erklären“, streute ihr Chefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger bereits Rosen.(Bild: Screenshot/ORF)

Am Montagabend trat Wera Gruber im viel gesehenen ORF-Wetter kurz vor 20 Uhr erstmals als Moderatorin in die Fußstapfen der verabschiedeten Christa Kummer. Solide Premiere – Hingucker inklusive.

Gruber ist seit 27 Jahren Teil des Wetterteams im ORF und wechselt sich künftig mit Sigi Fink und Marcus Wadsak ab. Richtig in die Fußstapfen von Vorgängerin Christa Kummer, die kürzlich ihren Abschied vom Rundfunk bekannt gab, will Gruber aber offensichtlich nicht treten.

Denn Kummer war bekannt für ausgefallene und zumeist recht hohe Stöckelschuhe. „Schau! Was sie heute wieder anhat ...“, hallte es da abends regelmäßig durch Österreichs Wohnzimmer.

Weiße Sneaker!
Weiße Sneaker!(Bild: Screenshot/ORF)

Gruber hingegen scheint es mit dem Schuhwerk etwas lockerer zu nehmen. Bei ihrem Premieren-Auftritt am Montag um 19.52 Uhr (hier nachsehen), stachen vielen Zusehern – und auch „Krone“-Lesern – sofort die strahlend weißen Turnschuhe ins Auge. Sommerlich passend zur gelben Bluse, aber wohl für viele ein wahrer Stilbruch im Vergleich zu Ex-Kollegin Kummer.

Immerhin: Gruber kündigte versöhnlich an, dass sich am Dienstag zumindest teilweise wieder die Sonne blicken lässt.

Was denken Sie über den Wechsel im ORF-Wetter? Sneaker statt High Heels – eine willkommene Abwechslung oder trauern Sie Kummers Stöckeln doch ein bisschen nach? Sagen Sie‘s uns in den Kommentaren!

Folgen Sie uns auf