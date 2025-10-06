Klimaaktivisten drangen in CDU-Zentrale ein

Laut der Polizei waren insgesamt 20 Menschen an der Aktion beteiligt. 17 von ihnen erteilten sie einen Platzverweis, drei kamen in Gewahrsam. Nun wird wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. „Wir erleben hier eine neue Dimension des Angriffs. Das sind knallharte Straftaten, und der Rechtsstaat wird hier eingreifen und die Taten ahnden. Wir lassen uns politisch nicht einschüchtern“, sagte Linnemann.