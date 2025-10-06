Vorteilswelt
Das sind die Gründe

Mehr als die Hälfte fühlt sich im Job gestresst

Wirtschaft
06.10.2025 19:36
Laut einer aktuellen karriere.at-Umfrage fühlt sich mehr als die Hälfte im Berufsleben gestresst ...
Laut einer aktuellen karriere.at-Umfrage fühlt sich mehr als die Hälfte im Berufsleben gestresst (Symbolbild).(Bild: crizzystudio)

Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich im Berufsleben gestresst, wie aus einer Umfrage auf karriere.at hervorgeht. Für ungefähr sechs von zehn Personen (62 Prozent) ist das hohe Stresslevel auch der Grund, den Job wechseln zu wollen.

Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben die Befragten vor allem an, dass sie die Zusammenarbeit mit der Führungskraft am meiste belaste (23 Prozent). An zweiter Stelle folgen gleichauf Zeitdruck bei dem Erledigen von Aufgaben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen (je elf Prozent).

Fast jede zweite Person sagte, dass es am Arbeitsplatz keinerlei betriebliche Gesundheitsmaßnahmen gebe. Als positiv bewerten es die Nutzerinnen und Nutzer der Jobplattform, wenn sie die Möglichkeit haben, im Home Office zu arbeiten. Auch eine Vier-Tage-Woche und flexible Arbeitszeiten kommen gut an.

Lesen Sie auch:
Älteren Arbeitnehmern ist im Berufsleben Stabilität sehr wichtig, Jüngere sind häufiger ...
Mehr Stress im Beruf:
Jüngere wollen Job wechseln, Ältere wollen bleiben
15.07.2025

„Konflikte am Arbeitsplatz können den Stress in die Höhe treiben und die Zusammenarbeit belasten. Ein negatives Arbeitsklima ist sogar ein wesentlicher Grund dafür, dass Mitarbeitende kündigen (...)“, sagte Georg Konjovic, CEO bei karriere.at. Er empfiehlt sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitenden Klarheit, gegenseitigen Respekt und konkrete Schritte. Die Umfrage wurde anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit am 10. Oktober durchgeführt.

