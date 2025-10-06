Mehr als die Hälfte fühlt sich im Job gestresst

Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich im Berufsleben gestresst, wie aus einer Umfrage auf karriere.at hervorgeht. Für ungefähr sechs von zehn Personen (62 Prozent) ist das hohe Stresslevel auch der Grund, den Job wechseln zu wollen.
Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben die Befragten vor allem an, dass sie die Zusammenarbeit mit der Führungskraft am meiste belaste (23 Prozent). An zweiter Stelle folgen gleichauf Zeitdruck bei dem Erledigen von Aufgaben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen (je elf Prozent).
Fast jede zweite Person sagte, dass es am Arbeitsplatz keinerlei betriebliche Gesundheitsmaßnahmen gebe. Als positiv bewerten es die Nutzerinnen und Nutzer der Jobplattform, wenn sie die Möglichkeit haben, im Home Office zu arbeiten. Auch eine Vier-Tage-Woche und flexible Arbeitszeiten kommen gut an.
„Konflikte am Arbeitsplatz können den Stress in die Höhe treiben und die Zusammenarbeit belasten. Ein negatives Arbeitsklima ist sogar ein wesentlicher Grund dafür, dass Mitarbeitende kündigen (...)“, sagte Georg Konjovic, CEO bei karriere.at. Er empfiehlt sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitenden Klarheit, gegenseitigen Respekt und konkrete Schritte. Die Umfrage wurde anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit am 10. Oktober durchgeführt.
