Mehr als die Hälfte fühlt sich im Job gestresst

Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben die Befragten vor allem an, dass sie die Zusammenarbeit mit der Führungskraft am meiste belaste (23 Prozent). An zweiter Stelle folgen gleichauf Zeitdruck bei dem Erledigen von Aufgaben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen (je elf Prozent).