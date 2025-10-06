Brisant: War Dornauers Demontage nicht rechtens?

Eine erste rechtliche Einschätzung dürfte die Tiroler SPÖ-Spitze etwas in Erklärungsnot bringen. Denn einiges spricht dafür, dass Georg Dornauers Demontage gegen geltende SPÖ-Statuten verstößt. Ein „Politik Inoffiziell“ von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
Der selbst parteiintern umstrittene Rauswurf von Georg Dornauer hat die Tiroler SPÖ in der Vorwoche mehr als gewünscht in die Schlagzeilen gebracht. Meist negativ. Wie berichtet, überlegt sich der geschasste Ex-Parteichef, diese Demontage beim Partei-Schiedsgericht zu beeinspruchen. Dornauers Zug zum Tor ist bekanntlich kein allzu schlechter und er könnte auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen. Denn eine erste Rechtsexpertise – sie liegt der „Krone“ höchst inoffiziell vor – sieht den Rauswurf eher als Foul und weniger als gerechtfertigt, weil einfach gesagt die Begründung fehlt.
