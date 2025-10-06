Tschechiens Munitionshilfe für die Ukraine wackelt

Wahlsieger Andrej Babiš von der Partei ANO weist zwar Vorwürfe zurück, er vertrete pro-russische Positionen, doch die tschechische Munitionsinitiative für die Ukraine will er dem Vernehmen nach stoppen. Dieses Programm, das unter dem noch amtierenden Ministerpräsidenten Petr Fiala ins Leben gerufen wurde, sei „nicht transparent“, kritisierte Babiš im Wahlkampf. „Es ist nicht möglich, dass jemand daran Geld verdient“, so der Milliardär weiter.