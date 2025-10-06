So oft hat es im Titelkampf schon (fast) gekracht!

Zapfenstreich? „Mein Papa ist heute nicht da“
Didi Kühbauer scherzt:
Der Jubel über den ersten der beiden WM-Titel hatte bei McLaren einen bitteren Beigeschmack. Die Vorfälle zwischen Lando Norris und Oscar Piastri häuften sich zuletzt. Die Chronologie der turbulenten letzten Monate mit mehreren Zwischenfällen.
Bei McLaren sollte nach dem vorzeitigen Gewinn des Konstrukteurs-Titels am Sonntag in Singapur der Himmel eigentlich voller Geigen hängen. Tut er aber nicht, denn die dissonanten Töne zwischen Lando Norris und Oscar Piastri bringen Unruhe in das orange Orchester.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.