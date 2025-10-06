Hinweise schon 2024: Botschafter zu spät abberufen

Kommission benennt Mängel bei der IT-Sicherheit

Künftig soll die Frage, ob es eine Abberufung gibt oder nicht, keine politische mehr sein, sondern ein automatisierter Prozessablauf, sagte Starlinger. Mängel sieht die Kommission bei der Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) des Ministeriums, das häufig Ziel von Cyberangriffen ist. Empfohlen wird etwa die Einrichtung einer ressortübergreifenden zentralen Sicherheitsorganisation, die für alle Ministerien Mindestanforderungen festlegen und für ein einheitliches Sicherheitsniveau sorgen soll. Ein Hebel dazu könne die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS 2) sein.