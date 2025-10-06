Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sadomaso-Affäre

Hinweise schon 2024: Botschafter zu spät abberufen

Innenpolitik
06.10.2025 20:26
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Aleksandr Korchagin – stock.adobe.com)

Jener Botschafter, der wegen eines Sadomaso-Blogs in die Schlagzeilen geraten war, hätte schon nach Bekanntwerden der Vorwürfe abberufen werden müssen. Zu diesem Ergebnis kam eine von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) eingesetzte Kommission, die am Montag ihren Bericht präsentierte.

0 Kommentare

Die Leitung bestand aus dem früheren Verteidigungsminister und hochrangigen Militär Thomas Starlinger und anderen Experten. Der Auftrag: Mögliche Sicherheitslücken im Ministerium aufzuspüren, bis hin zu Cyberangriffen ausländischer Geheimdienste. Von diesen gab es in letzter Zeit einige. Der Diplomat könnte durch seine Aktivitäten ein Einfallstor geboten haben. Doch etwaige Zusammenhänge werden in dem präsentierten Bericht als „reine Spekulation“ abgetan.

Die Kommission sieht die amtierende Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nicht in der ...
Die Kommission sieht die amtierende Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nicht in der Verantwortung.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Die Kommission kam nur zur Erkenntnis, dass Meinl-Reisinger nicht in Verantwortung sei, sondern vielmehr Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP). Denn schon 2024 sei eine Abberufung des Diplomaten im Raum gestanden. Die ist mittlerweile – und nach der intensiven medialen Berichterstattung – erfolgt.

Lesen Sie auch:
Der Spitzenbeamte des Außenministeriums betrieb einen sadomasochistischen Blog. Seine Fantasien ...
Affäre um Diplomat
Sadomaso-Fantasien auch am Dienst-Computer
31.07.2025
Ministerin reagierte
Hoher Diplomat nach Sadomaso-Affäre abberufen
30.07.2025

Kommission benennt Mängel bei der IT-Sicherheit
Künftig soll die Frage, ob es eine Abberufung gibt oder nicht, keine politische mehr sein, sondern ein automatisierter Prozessablauf, sagte Starlinger. Mängel sieht die Kommission bei der Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) des Ministeriums, das häufig Ziel von Cyberangriffen ist. Empfohlen wird etwa die Einrichtung einer ressortübergreifenden zentralen Sicherheitsorganisation, die für alle Ministerien Mindestanforderungen festlegen und für ein einheitliches Sicherheitsniveau sorgen soll. Ein Hebel dazu könne die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS 2) sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Beate Meinl-ReisingerThomas Starlinger
NEOS
VerteidigungsministerMilitär
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
150.281 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.061 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
123.767 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1200 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Innenpolitik
Sadomaso-Affäre
Hinweise schon 2024: Botschafter zu spät abberufen
Krise in Frankreich
Macron: Zurückgetretener Premier soll verhandeln
„Trumps Invasion“
Chicago und Illinois klagen wegen Nationalgarde
Warnung vor Kollaps
Deutsche Experten fordern Arbeiten bis 73
Krone Plus Logo
Wirbel um FPÖ-Antrag
E-Mail an Bundeskanzler: Missgeschick im Landtag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf