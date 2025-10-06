Leroy Sane in Rangelei auf Oktoberfest verwickelt

Sane: „Das nehme ich für mich mit“

Es kam zu einem Handgemenge, welches aber auch wieder schnell vom Sicherheitspersonal beendet werden konnte. Gegenüber der „Bild“-Zeitung schilderte Sane den Vorfall so: „Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt. In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.“