Wiesn-Wirbel

Leroy Sane in Rangelei auf Oktoberfest verwickelt

Fußball International
06.10.2025 20:48
Leroy Sane
Leroy Sane(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)

Wirbel auf der Wiesn – und Deutschlands Nationalspieler Leroy Sane ist mittendrin, statt nur dabei bei der Rangelei ...

Es war Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, berichtet die „Bild“-Zeitung als es im vollen Weinzelt zu einem unschönen Zwischenfall auf dem Oktoberfest gekommen ist. Laut Augenzeugen ist Sane mit einem anderen Besucher aneinander geraten – ja, es kam sogar zu einer kurze Rangelei zwischen den beiden, berichten die Deutschen.

Wie es dazu kam? Auslöser waren offenbar Provokation von einem anderen Tisch. Dort hätten Bayern-Fans ihren ehemaligen Spieler lautstark verhöhnt. Immer wieder sollen sie „Scheiß-Gala!“ gebrüllt haben, weil Sane München in Richtung Galatasaray Istanbul verlassen hat. Irgendwann habe der 29-jährige Ex-Bayer dann eben die Geduld verloren, berichten Augenzeugen. 

Sane: „Das nehme ich für mich mit“
Es kam zu einem Handgemenge, welches aber auch wieder schnell vom Sicherheitspersonal beendet werden konnte. Gegenüber der „Bild“-Zeitung schilderte Sane den Vorfall so: „Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt – auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt. In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen – das nehme ich für mich mit.“

Ähnliche Themen
Deutschland
Galatasaray Istanbul
Oktoberfest
