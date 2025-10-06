Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Staatsanwaltschaft:

Baumgartners Absturz war menschliches Versagen

Ausland
06.10.2025 18:46
Extremsportler Felix Baumgartners Leben am Limit endete mit einem tödlichen Paragleiter-Absturz.
Extremsportler Felix Baumgartners Leben am Limit endete mit einem tödlichen Paragleiter-Absturz.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Absturz von Extremsportler Felix Baumgartner ist laut der italienischen Staatsanwaltschaft die Unfallursache bekannt. Das Unglück sei auf menschliches Versagen zurückzuführen, heißt es. 

0 Kommentare

Ein technisches Gutachten habe ergeben, „dass der Unfall auf einen menschlichen Fehler zurückzuführen ist. Der Gleitschirm befand sich in einwandfreiem Zustand und wies keine Mängel auf“, erklärte Staatsanwalt Raffaele Iannella am Montag gegenüber bild.de. „Es kam zu einem raschen Höhenverlust, als eine Sturzspirale einsetzte, und Baumgartner war nicht in der Lage, den Schirm aus der Spirale heraus zu steuern“, so Iannella weiter.

Lesen Sie auch:
Vor der stillen Beisetzung ein lautes Ade: Für Felix Baumgartner fand zum Abschied eine private ...
Lauter Abschied
Felix Baumgartner: Private Flugshow zum Begräbnis
30.07.2025
Kein Herzinfarkt
Todesursache geklärt! Daran starb Baumgartner
22.07.2025
In Urlaubs-Idylle
Felix Baumgartner: Hier endete sein Leben am Limit
18.07.2025

Fatal sei eben gewesen, dass sich der Rettungsschirm lediglich kurz vor dem Aufprall auf dem Areal einer Hotelanlage im Ferienort Porto Sant‘Elpidio öffnen ließ. Auch von einer „nicht vorgesehenen Technik“ im Zuge seiner Versuche, seinen Motor-Paragleiter wieder zu stabilisieren, war die Rede.

Ermittlungen werden eingestellt
Das technische Gutachten ist dem Vernehmen nach bereits an die Angehörigen Baumgartners ausgehändigt worden. Auch sei die Einstellung des Verfahrens beantragt worden. Die Todesursache war bereits wenige Tage nach der Tragödie festgestanden. Der 56-Jährige wurde erst durch den heftigen Aufprall getötet. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, wonach Baumgartner in der Luft einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall gehabt hätte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Felix Baumgartner
Staatsanwaltschaftbild.de
AbsturzUnglück
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf