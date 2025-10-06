Baumgartners Absturz war menschliches Versagen

Ermittlungen werden eingestellt

Das technische Gutachten ist dem Vernehmen nach bereits an die Angehörigen Baumgartners ausgehändigt worden. Auch sei die Einstellung des Verfahrens beantragt worden. Die Todesursache war bereits wenige Tage nach der Tragödie festgestanden. Der 56-Jährige wurde erst durch den heftigen Aufprall getötet. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, wonach Baumgartner in der Luft einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall gehabt hätte.