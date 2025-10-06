Staatsanwaltschaft:
Baumgartners Absturz war menschliches Versagen
Zweieinhalb Monate nach dem tödlichen Absturz von Extremsportler Felix Baumgartner ist laut der italienischen Staatsanwaltschaft die Unfallursache bekannt. Das Unglück sei auf menschliches Versagen zurückzuführen, heißt es.
Ein technisches Gutachten habe ergeben, „dass der Unfall auf einen menschlichen Fehler zurückzuführen ist. Der Gleitschirm befand sich in einwandfreiem Zustand und wies keine Mängel auf“, erklärte Staatsanwalt Raffaele Iannella am Montag gegenüber bild.de. „Es kam zu einem raschen Höhenverlust, als eine Sturzspirale einsetzte, und Baumgartner war nicht in der Lage, den Schirm aus der Spirale heraus zu steuern“, so Iannella weiter.
Fatal sei eben gewesen, dass sich der Rettungsschirm lediglich kurz vor dem Aufprall auf dem Areal einer Hotelanlage im Ferienort Porto Sant‘Elpidio öffnen ließ. Auch von einer „nicht vorgesehenen Technik“ im Zuge seiner Versuche, seinen Motor-Paragleiter wieder zu stabilisieren, war die Rede.
Ermittlungen werden eingestellt
Das technische Gutachten ist dem Vernehmen nach bereits an die Angehörigen Baumgartners ausgehändigt worden. Auch sei die Einstellung des Verfahrens beantragt worden. Die Todesursache war bereits wenige Tage nach der Tragödie festgestanden. Der 56-Jährige wurde erst durch den heftigen Aufprall getötet. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, wonach Baumgartner in der Luft einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall gehabt hätte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.