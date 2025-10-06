„Bedauerlich!“ UEFA lässt Barcelona in USA spielen

Ceferin: „Bedauerlich“

„Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber dieser Entscheid ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden“, versicherte UEFA-Chef Aleksander Ceferin. „Unser Engagement ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fußball in seinem heimischen Umfeld verankert bleibt.“