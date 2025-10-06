Trans-Vertreter: „Das ist keine Frau!“

„Wegen einer haben Hunderte Nachteile“

Die stellvertretende Vorsitzende, Angelika Frasl, sieht in dem Fall Amtsmissbrauch. „Er hat sich den Geschlechtswechsel erschlichen“, urteilt sie. Dass Waltraud früher in Pension gehen kann, störe sie weniger als die Debatte über eine Verschärfung der Regulierungen. „Wegen ein paar wenigen, die das System missbrauchen haben Hunderte Nachteile“, sagt sie.