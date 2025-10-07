Gerichtsfälle sind an vielen Fronten „explodiert“

Wer will bestreiten, dass wir in turbulenten, ja teils hysterischen Zeiten leben? Zumindest indirekt beschert dies der Gerichtsbarkeit im Sprengel Innsbruck (dazu gehört auch Vorarlberg) einen deutlichen Mehraufwand: Um 37 Prozent stiegen die Insolvenzfälle, um zwölf bis 23 Prozent (je nach Delikt) die Strafsachen und um acht Prozent die Zivilangelegenheiten, die bekanntlich auch den kleinen Nachbarschaftsstreit umfassen. Am Bezirksgericht schnellten die Zivilsachen sogar um mehr als 15 Prozent in die Höhe.