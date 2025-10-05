Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie Kurz 2016

Plakolm begann sechstägige Reise durch Westbalkan

Außenpolitik
05.10.2025 12:58
Europaministerin Claudia Plakolm weilt derzeit in Skopje.
Europaministerin Claudia Plakolm weilt derzeit in Skopje.(Bild: Eva Manhart)

Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat am Sonntag ihre sechstägige Reise durch die EU-Beitrittskandidaten am Westbalkan begonnen. Erste Station ist die nordmazedonische Hauptstadt Skopje, wo sie unter anderem ihren Amtskollegen Orhan Murtezani trifft.

0 Kommentare

Bis Freitag folgen Besuche im Kosovo, in Montenegro, Albanien, Serbien und Bosnien-Herzegowina. In Skopje besucht Plakolm unter anderem das Holocaust-Gedenkzentrum, das Mutter-Teresa-Gedenkhaus und eine Firma. Mutter Teresa war eine albanische, römisch-katholische Ordensschwester, die als Missionarin in den Armenvierteln Kalkuttas bekannt wurde. 1979 erhielt sie den Friedensnobelpreis, 2016 wurde sie heiliggesprochen.

Mit ihrer Reise tritt die Ministerin in die Fußstapfen des damaligen Außenministers Sebastian Kurz (ÖVP), der Anfang 2016 ebenfalls in sechs Tagen alle EU-Kandidatenländer besuchte. Zehn Jahre später warten dieselben Staaten immer noch auf den EU-Beitritt, nur Montenegro und Albanien dürfen sich Hoffnungen auf eine Vollmitgliedschaft vor dem Jahr 2030 machen.

Lesen Sie auch:
Von links: Italiens Außenminister Antonio Tajani und Übergangskanzler Alexander Schallenberg
Des Westbalkans
Außenminister fordern beschleunigte EU-Integration
10.02.2025
Wegen Kopftuchverbot
Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer
28.09.2025
Bedrohtes Baltikum
Van der Bellen reist in den Schatten von Moskau
03.10.2025

Österreicher sehen EU-Erweiterung kritisch
Die österreichische Regierung zählt zu den stärksten Fürsprechern, hat aber auch Überzeugungsarbeit im eigenen Land zu leisten. Die Bevölkerung hierzulande sieht die EU-Erweiterung im europäischen Vergleich besonders kritisch. Fachleute gehen davon aus, dass Österreich von einem Beitritt wirtschaftlich profitieren würde. Bereits jetzt sind die Länder wichtige Handelspartner.

Auf ihrer Reise wird Plakolm unter anderem vom Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, begleitet. Am Sonntagnachmittag will sie ein Kooperationsprojekt der österreichischen Feuerwehren und des Landes Tirol in Nordmazedonien besuchen. Die Feuerwehren werden mit Ausrüstung und Schulungen unterstützt. Ziel ist der Aufbau eines Freiwilligensystems für die Feuerwehren vor Ort.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
116.880 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
104.647 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
92.710 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
901 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
868 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Außenpolitik
Wie Kurz 2016
Plakolm begann sechstägige Reise durch Westbalkan
Kairo als Hoffnung?
Israel und Hamas entsenden Verhandlungsteams
Dramatischer Befund
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
Kritik an Verfahren
Syrer wählen zum ersten Mal seit Ende von Regime
Rauswurf verwundert
Sogar ÖVP-Urgestein nimmt nun Dornauer in Schutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf