Plakolm begann sechstägige Reise durch Westbalkan

Mit ihrer Reise tritt die Ministerin in die Fußstapfen des damaligen Außenministers Sebastian Kurz (ÖVP), der Anfang 2016 ebenfalls in sechs Tagen alle EU-Kandidatenländer besuchte. Zehn Jahre später warten dieselben Staaten immer noch auf den EU-Beitritt, nur Montenegro und Albanien dürfen sich Hoffnungen auf eine Vollmitgliedschaft vor dem Jahr 2030 machen.