Fans lästern über Gesicht: Amy Schumer wehrt sich

„Selbstliebe und Akzeptanz“

Es sei ein Fakt, dass weibliche Körper längst nicht so gut erforscht seien wie männliche, fuhr Schumer, die das Buch „All in Her Head“ als Lektüre empfahl, fort: „Ich glaube jedoch, dass Frauen keine Entschuldigung und Erklärungen für ihr Aussehen brauchen. Aber ich wollte die Möglichkeit ergreifen, um mich für Selbstliebe und Akzeptanz für die Haut, in der wir stecken, einzusetzen.“