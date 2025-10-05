Protest-Demo gegen geplante Orchester-Auflösung

Hoffnung auf mögliche Kurskorrektur

Auch die Tonkünstler selbst, die ja auf Entscheid der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) die Bespielung der Bühne Baden übernehmen sollen, übten lautstarke Kritik: „Niemand vom Tonkünstler-Orchester unterstützt diesen Plan. Das ist ein komplett falscher Ansatz, das geht sich nicht aus. Wir haben ohnehin genug zu tun“, betont Betriebsratsvorsitzender Gunter Benedikt. Für Thomas Schindl von den Wiener Symphonikern sei die Vorgangsweise der NÖKU „indiskutabel“ und „letztklassig“. Nun werde auf eine Kurskorrektur gehofft.