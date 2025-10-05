Protest-Demo gegen geplante Orchester-Auflösung

500 Demonstranten gingen am Wochenende in der Kurstadt vor den Toren Wiens gegen die geplante Auflösung des Orchesters der Bühne Baden auf die Straße.
Erst Freitagabend feierte das Orchester der Bühne Baden mit der österreichischen Erstaufführung der Musicalproduktion „Wicked“ mit tosendem Applaus unterlegte Erfolge. Nur einen Tag später forderten demonstrative Solidaritätsbekundungen Gehör. Denn im Kampf gegen die Auflösung des Landesorchesters (die „Krone“ berichtete) gingen Samstagvormittag bei einer Protestveranstaltung rund 500 Teilnehmer auf die Straße.
„Unser Orchester muss weiterleben“, bekundeten viele der Anwesenden ihre Verbundenheit mit den 25 „geschassten“ Musikern. Neben politischen Vertretern gab es auch reichlich Unterstützung aus der Kollegenschaft: Sowohl eine Abordnung des Radio-Symphonieorchesters (RSO) als auch das Volksopern-Orchester waren vor Ort.
Hoffnung auf mögliche Kurskorrektur
Auch die Tonkünstler selbst, die ja auf Entscheid der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) die Bespielung der Bühne Baden übernehmen sollen, übten lautstarke Kritik: „Niemand vom Tonkünstler-Orchester unterstützt diesen Plan. Das ist ein komplett falscher Ansatz, das geht sich nicht aus. Wir haben ohnehin genug zu tun“, betont Betriebsratsvorsitzender Gunter Benedikt. Für Thomas Schindl von den Wiener Symphonikern sei die Vorgangsweise der NÖKU „indiskutabel“ und „letztklassig“. Nun werde auf eine Kurskorrektur gehofft.
