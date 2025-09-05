Wirbel um die geplante Auflösung des Orchesters

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich übernimmt ab der Saison 2027/28 schrittweise als Residenzorchester die Bespielung der Bühne Baden. Abgeschlossen werden soll die entsprechende Strukturreform mit der Spielzeit 2029/30, teilte die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) am Montag in einer Aussendung mit. Baden kommt demnach zu den bestehenden Residenzen Grafenegg, Festspielhaus St. Pölten, Musikverein Wien und dem neuen Standort Stadttheater Wiener Neustadt hinzu.

Der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden, Andreas Gergen, hat sich nun skeptisch in Bezug auf die geplante Auflösung des Orchesters der Bühne Baden und die künftige Übernahme der Bespielung durch das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich gezeigt. „Statt Einsparungen drohen Mehrkosten, statt künstlerischem Zugewinn droht ein Qualitätsverlust“, teilte Gergen in einer schriftlichen Stellungnahme mit.