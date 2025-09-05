Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bühne Baden

Wirbel um die geplante Auflösung des Orchesters

Kultur
05.09.2025 12:07
Das Orchester der Bühne Baden hat ausgespielt
Das Orchester der Bühne Baden hat ausgespielt(Bild: Bühne Baden)

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich übernimmt ab der Saison 2027/28 schrittweise als Residenzorchester die Bespielung der Bühne Baden. 25 Musiker müssen gehen. Die Entscheidung schlägt mittlerweile hohe Wellen. Nun meldet sich der neue künstlerische Leiter, Andreas Gergen, kritisch zu Wort.

0 Kommentare

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich übernimmt ab der Saison 2027/28 schrittweise als Residenzorchester die Bespielung der Bühne Baden. Abgeschlossen werden soll die entsprechende Strukturreform mit der Spielzeit 2029/30, teilte die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) am Montag in einer Aussendung mit. Baden kommt demnach zu den bestehenden Residenzen Grafenegg, Festspielhaus St. Pölten, Musikverein Wien und dem neuen Standort Stadttheater Wiener Neustadt hinzu.

Der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden, Andreas Gergen, hat sich nun skeptisch in Bezug auf die geplante Auflösung des Orchesters der Bühne Baden und die künftige Übernahme der Bespielung durch das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich gezeigt. „Statt Einsparungen drohen Mehrkosten, statt künstlerischem Zugewinn droht ein Qualitätsverlust“, teilte Gergen in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Andreas Gergen ist der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden: „Meine Enttäuschung und ...
Andreas Gergen ist der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden: „Meine Enttäuschung und Betroffenheit sind groß(Bild: Christian Husar)

Der Stellenplan des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich wird im Zuge der Reform um etwa 15 Personalstellen aufgestockt. Das bestehende Ensemble des Orchesters der Bühne Baden – 25 Musikerinnen und Musiker – wird mit Auslaufen der Saison 2026/27 juristisch gesehen mit der Theater und Museum Baden Kulturbetriebs GmbH nicht verlängert, hieß es. „Es wird jedoch klargestellt, dass mit jeder einzelnen Musikerin und jedem einzelnen Musiker konstruktive Gespräche geführt werden betreffend der beruflichen und sozialen Zukunftsabsicherung“, wurde hervorgehoben.

„Meine Enttäuschung und Betroffenheit sind groß, dass die geplante Maßnahme zur Auflösung des Orchesters der Bühne Baden meinen Amtsantritt als Künstlerischer Leiter überschattet“, hielt Gergen vor dem Beginn seiner ersten Spielzeit am 3. Oktober fest. „Ich bin generell offen für strukturelle Veränderungen und Neuerungen, wenn sie künstlerisch begründbar, ökonomisch sinnvoll und wirtschaftlich realistisch sind. Doch all dies sehe ich in der derzeit vorliegenden Maßnahme nicht erfüllt“, teilte er mit. Während seiner Vorbereitungszeit sei er über die geplante Maßnahme informiert worden, auch in Gespräche sei er involviert gewesen, sagte Gergen: „Ich habe dabei meine Bedenken und Skepsis den Entscheidungsträgern gegenüber geäußert, da bislang kein realistischer und tragfähiger Plan für die Umsetzung vorliegt – weder künstlerisch, ökonomisch noch finanziell.“

  Das Tonkünstler Orchester Niederösterreich sei ein renommiertes Sinfonieorchester, allerdings ohne spezifische Qualifikation im Musiktheater, meinte der künstlerische Leiter. Für die Genres Operette und Musical, die im Zentrum der Bühne Baden stehen, würden in Zukunft zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten benötigt. Zudem werde die ökonomische Flexibilität durch eine unverhältnismäßig lange Vorausplanung maßgeblich eingeschränkt, da etwa bei erfolgreichen Produktionen keine Zusatzvorstellungen angesetzt werden könnten.

Im Zuge einer Strukturreform soll das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich ab der Saison 2027/28 schrittweise die Bespielung der Bühne Baden übernehmen. Abgeschlossen werden soll das Vorhaben laut der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) mit der Spielzeit 2029/30. Während das Tonkünstler-Orchester um etwa 15 Personalstellen aufgestockt wird, fällt das bestehende Ensemble des Orchesters der Bühne Baden mit 25 Musikerinnen und Musikern weg. In den vergangenen Tagen haben die Gewerkschaft younion, die niederösterreichischen Grünen, der Österreichische Musikrat und die Intendant:innengruppe der österreichischen Bundesländer- und Städtetheater Kritik an dem Vorhaben geübt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
175.895 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
168.221 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
156.304 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1797 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1195 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
895 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Kultur
Bühne Baden
Wirbel um die geplante Auflösung des Orchesters
„Schmutzige Hände“
In der Josefstadt frisst die Revolution ihre Väter
Steirische Künstler
Diese neun Planeten kreisen seit zehn Jahren
Akademietheater-Kritik
„bumm tschak“: Der Henker müht sich zum Schafott
Neues Album: „Forever“
RAF Camora: Zwischen Raben und Erinnerungen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf