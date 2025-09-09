Johanna Mikl-Leitner: „Ein Orchester reicht!“

Was tun, wenn’s eine Pleite wird?

„Unter LH Erwin Pröll hätt’s das nicht gegeben!“ Da sind sich alle einig. Viele protestieren gegen die Auflösung des Badener Orchesters mit 172-jähriger Tradition, eine Entscheidung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Es gibt scharfen Gegenwind: Der Österreichische Musikrat spricht von einem „Rückschritt in der Kulturpolitik und Kompromittierung des Vorzeigeorchesters“ und findet das Vorgehen „skandalös“. Badens Ex-Kultursprecher und -Bürgermeister August Breininger warnt, dass der Betrieb nicht billiger werde, wenn statt der Badener die NÖ Tonkünstler spielen und dafür aufgestockt werden müssen. Übernehmen sie doch bis zu 150 Vorstellungen! Der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden, Andreas Gergen, warnt vor „Mehrkosten und Qualitätsverlust“ und ist empört, dass das „Orchester davon weder vorab informiert noch in die Entscheidung einbezogen“ wurde. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli versucht, alle an den Verhandlungstisch zu bringen usw.