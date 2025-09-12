Politische Misstöne im Badener Orchester-Streit

Noch nicht das letzte Wort ist für Helga Krimer bezüglich der Auflösung des Orchesters der Bühne Baden gesprochen. Künftig will NÖ-Kultur-Chef Paul Gessl, wie berichtet, ja die NÖ Tonkünstler im kurstädtischen Musiktheater spielen lassen, um Kosten zu mindern. Dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das damit begründete, dass ein Orchester genug für Niederösterreich sei, will die grüne Mandatarin nicht gelten lassen. Krismer dazu: „Das ist ein strategischer Irrläufer. Kurzfristig eingespart heißt in diesem Fall langfristig teuer bezahlt.“ Denn das Kulturland lebe primär von begabten Menschen: „Teure Prestigeprojekte sind ohne Künstler tote Materie.“ Als Beispiel nennt Krismer den Ausbau des Rudolf-Buchbinder-Saales in Grafenegg.