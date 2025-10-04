Japan bekommt wohl erstmals Premierministerin

Vorgänger weniger als ein Jahr im Amt

Ministerpräsident Shigeru Ishiba war im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten. In der Bevölkerung nahm unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten zu. Zwar hat die Koalition aus LDP und ihrem Juniorpartner Komeito im Juli bei der Wahl zum Oberhaus die Mehrheit verloren und stellt seither nur noch eine Minderheitsregierung. Dennoch dürfte die neue LDP-Chefin aller Wahrscheinlichkeit nach im Parlament zur Regierungschefin gewählt werden. Die Wahl ist für den 15. Oktober angesetzt. Japan hatte bereits drei Premierminister in nur fünf Jahren, Ishiba trat nach weniger als einem Jahr im Amt zurück.