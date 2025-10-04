Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus liberaler Partei

Japan bekommt wohl erstmals Premierministerin

Außenpolitik
04.10.2025 10:08
Sanae Takaichi dürfte Japans erste Premierministerin werden.
Sanae Takaichi dürfte Japans erste Premierministerin werden.(Bild: EPA/KIM KYUNG-HOON / POOL)

Japan wird künftig wohl erstmals von einer Frau regiert werden. Die Erzkonservative Sanae Takaichi (64) hat am Samstag (Ortszeit) das Rennen um den Vorsitz der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen. Üblicherweise wird die oder der Parteivorsitzende in Japan auch Regierungsoberhaupt.

0 Kommentare

Die frühere Innenministerin Takaichi setzte sich bei der Stichwahl um den LDP-Vorsitz gegen den 44 Jahre alten, moderaten Landwirtschaftsminister Shinjiro Koizumi durch. Im ersten Wahlgang hatte zunächst niemand der fünf Kandidatinnen und Kandidaten eine Mehrheit erzielt. Takaichi gilt als Befürworterin einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik. In der Vergangenheit hat sie sich mehrfach kritisch gegenüber Zuwanderung geäußert, bekannt ist auch ihr harter politischer Kurs gegen China.

Zuletzt haben rechtspopulistische Kleinparteien, vor allem die offen ausländerfeindliche Sanseito, an Beliebtheit gewonnen. Takaichi dürfte die LDP wieder auf einen rechtskonservativen Kurs führen. Ihr Vorbild ist laut eigener Aussage die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher (1979-90). Laut ihrer Website schloss die 64-Jährige ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab und war als Mitarbeiterin im US-Kongress tätig. Der Einstieg in die japanische Politik erfolgte 1993 als Unabhängige mit einem Sitz im Unterhaus.

Lesen Sie auch:
Unter Ishibas Führung hatte die Regierungskoalition seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr ...
Parteispaltung drohte
Regierungskrise in Japan: Premier tritt zurück
07.09.2025
Wegen Witz über Reis
Japanischer Minister serviert sich selbst ab
21.05.2025

Vorgänger weniger als ein Jahr im Amt
Ministerpräsident Shigeru Ishiba war im September nach einer Reihe von Wahlniederlagen zurückgetreten. In der Bevölkerung nahm unter anderem der Unmut über gestiegene Lebenshaltungskosten zu. Zwar hat die Koalition aus LDP und ihrem Juniorpartner Komeito im Juli bei der Wahl zum Oberhaus die Mehrheit verloren und stellt seither nur noch eine Minderheitsregierung. Dennoch dürfte die neue LDP-Chefin aller Wahrscheinlichkeit nach im Parlament zur Regierungschefin gewählt werden. Die Wahl ist für den 15. Oktober angesetzt. Japan hatte bereits drei Premierminister in nur fünf Jahren, Ishiba trat nach weniger als einem Jahr im Amt zurück.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.894 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
193.327 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
184.103 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1121 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
854 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Aus liberaler Partei
Japan bekommt wohl erstmals Premierministerin
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Was steckt hinter Österreichs Afrika-Strategie?
Wochenlang Stillstand?
US-Senat konnte sich nicht auf Haushalt einigen
„Krone“-Analyse
Dornauer lachender Dritter: „Nichts unmöglich!“
Stocker haut sich ab
Hier machen Staatschefs Trump zur Lachnummer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf