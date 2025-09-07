Regierungskrise in Japan: Premier tritt zurück

Noch am Dienstag hatte er erklärt, er werde zu einem „geeigneten Zeitpunkt“ über seine politische Zukunft entscheiden – aber bekräftigt, im Amt bleiben zu wollen.

Minister soll Premier zum freiwilligen Rücktritt gedrängt haben

Japans Landwirtschaftsminister und ein ehemaliger Regierungschef sollen sich am Samstagabend jedoch mit Ishiba getroffen haben, um ihn zu einem freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Vergangene Woche hatten bereits vier hochrangige Mitglieder der LDP, darunter ihr Generalsekretär Hiroshi Moriyama, ihren Rücktritt angeboten. Es drohte eine Spaltung der Partei.