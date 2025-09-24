Kreml klagt: Trumps Annäherung bringt „nahe null“

Trumps nächste Kehrtwende

Ähnlich sah es am Dienstag – für viele Beobachter überraschend – der US-Präsident. In einem Posting auf seiner Plattform Truth Social stellte er sich ungewöhnlich stark an die Seite der Ukraine und betonte gar, dass das angegriffene Land verlorene Gebiete sogar wieder zurückgewinnen könne. Trump kritisierte auf seiner Plattform Truth Social die russische Kriegsführung außerdem als „ziellos“. „Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine gekommen, zu handeln“, postete er weiter.