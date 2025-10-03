Neue Billigflieger sollen am Flughafen Wien landen

Die Flughafen-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger haben einen Notfallplan: Statt Wizz Air und Ryanair sollen andere Low-Cost-Carrier einspringen. Julian Jäger macht Hoffnung: „Es können künftig auch neue Airlines aus dem Bereich der Billig-Airlines kommen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Die Verhandlungen laufen. Jäger nennt Namen.