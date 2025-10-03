Neue Billigflieger sollen am Flughafen Wien landen

„Skrupelloser Tuchel“ schockiert Englands Presse
Kader-Überraschung
Es wird eng für Vielflieger: Gleich zwei Billigfluglinien drehen am Flughafen Wien ab. Wizz Air macht bis März 2026 Schluss. Ryanair zieht drei von 19 Flugzeugen ab. Die bange Frage aller Schnäppchenjäger: Bleiben die günstigen Tickets auf der Strecke?
Die Flughafen-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger haben einen Notfallplan: Statt Wizz Air und Ryanair sollen andere Low-Cost-Carrier einspringen. Julian Jäger macht Hoffnung: „Es können künftig auch neue Airlines aus dem Bereich der Billig-Airlines kommen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Die Verhandlungen laufen. Jäger nennt Namen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.