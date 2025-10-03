Vorteilswelt
Wizz und Ryanair weg:

Neue Billigflieger sollen am Flughafen Wien landen

03.10.2025 15:00
Bald könnten andere Low-Cost-Carrier in Wien landen.
Bald könnten andere Low-Cost-Carrier in Wien landen.(Bild: VIE)

Es wird eng für Vielflieger: Gleich zwei Billigfluglinien drehen am Flughafen Wien ab. Wizz Air macht bis März 2026 Schluss. Ryanair zieht drei von 19 Flugzeugen ab. Die bange Frage aller Schnäppchenjäger: Bleiben die günstigen Tickets auf der Strecke?

Die Flughafen-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger haben einen Notfallplan: Statt Wizz Air und Ryanair sollen andere Low-Cost-Carrier einspringen. Julian Jäger macht Hoffnung: „Es können künftig auch neue Airlines aus dem Bereich der Billig-Airlines kommen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Die Verhandlungen laufen. Jäger nennt Namen.

Vergil Siegl
