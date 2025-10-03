Todesopfer bei Attacke von Polizeikugel getroffen

Wie berichtet, steuerte der Angreifer vor der Synagoge in Manchester ein Auto in Menschen und stach dann mit einem Messer zu. Er soll auch versucht haben, ins Gebäude zu gelangen, wurde aber gestoppt. Die Polizei erschoss den mutmaßlichen Täter. „Sie haben ihn mehrfach gewarnt, aber er hat nicht darauf gehört“, sagte ein Augenzeuge. Bei den beiden Getöteten handelt es sich um zwei männliche Mitglieder der jüdischen Gemeinde im Alter von 53 und 66 Jahren. Drei weitere Menschen wurden verletzt.