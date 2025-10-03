Vorteilswelt
Baby-Alarm in LUX!

Prinzessin zeigt Bauch und sagt dann Empfang ab!

Royals
03.10.2025 14:21
Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra von Luxemburg, Prinz Louis von Luxemburg und Prinz ...
Nicolas Bagory, Prinzessin Alexandra von Luxemburg, Prinz Louis von Luxemburg und Prinz SeBaby-Alarm in Luxemburg!bastien von Luxemburg treffen zur Abdankungszeremonie des Großherzogs von Luxemburg Henri im Großherzoglichen Palast in Luxemburg ein(Bild: EPA/JULIEN WARNAND / POOL)

Große Gefühle beim royalen Mega-Event in Luxemburg! Während ihr Bruder Guillaume (43) am Freitag feierlich zum neuen Großherzog vereidigt wurde, zog eine andere Royal-Lady fast ebenso viele Blicke auf sich: Prinzessin Alexandra (34) zeigte in einem eleganten, lockeren Kleid erstmals deutlich ihren Babybauch!

Gemeinsam mit Ehemann Nicolas Bagory (37) erschien sie zur Thronwechsel-Zeremonie – strahlend, aber manchmal etwas unwohl wirkend. 

Kein Wunder: Alexandra ist hochschwanger und erwartet ihr zweites Kind. Und zwar schon bald. Kurz nach der Zeremonie verzichtete das Paar daher Berichten zufolge auf den glanzvollen Empfang – zu groß war die Anstrengung für die Prinzessin. Statt Glamour und Champagner hieß es für Alexandra: Schonung für Mama und Baby!

Baby-Alarm in Luxemburg! Prinzessin Alexandra zeigt Kugelbauch beim Thronwechsel – und sagt ...
Baby-Alarm in Luxemburg! Prinzessin Alexandra zeigt Kugelbauch beim Thronwechsel – und sagt Empfang ab(Bild: EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI / POOL)

Geschlecht bleibt Geheimnis
Bereits im Mai hatte der großherzogliche Hof offiziell bestätigt, dass Alexandra und Nicolas ihr zweites Kind erwarten. Tochter Victoire (1) darf sich also schon bald über ein kleines Geschwisterchen freuen. Ob Junge oder Mädchen – das royale Geheimnis bleibt noch unter Verschluss.

Die Prinzessin zeigte sich am Balkon mit der großherzoglichen Familie.
Die Prinzessin zeigte sich am Balkon mit der großherzoglichen Familie.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Für Großherzog Henri (70) und Großherzogin Maria Teresa (69) bedeutet die Geburt das neunte Enkelkind – und damit noch mehr Nachwuchs-Trubel im großherzoglichen Palast.

Luxemburg jubelt über einen neuen Großherzog – und darf sich gleichzeitig auf royalen Babysegen freuen!

Folgen Sie uns auf