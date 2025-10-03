Prinzessin zeigt Bauch und sagt dann Empfang ab!

Große Gefühle beim royalen Mega-Event in Luxemburg! Während ihr Bruder Guillaume (43) am Freitag feierlich zum neuen Großherzog vereidigt wurde, zog eine andere Royal-Lady fast ebenso viele Blicke auf sich: Prinzessin Alexandra (34) zeigte in einem eleganten, lockeren Kleid erstmals deutlich ihren Babybauch!
Gemeinsam mit Ehemann Nicolas Bagory (37) erschien sie zur Thronwechsel-Zeremonie – strahlend, aber manchmal etwas unwohl wirkend.
Kein Wunder: Alexandra ist hochschwanger und erwartet ihr zweites Kind. Und zwar schon bald. Kurz nach der Zeremonie verzichtete das Paar daher Berichten zufolge auf den glanzvollen Empfang – zu groß war die Anstrengung für die Prinzessin. Statt Glamour und Champagner hieß es für Alexandra: Schonung für Mama und Baby!
Geschlecht bleibt Geheimnis
Bereits im Mai hatte der großherzogliche Hof offiziell bestätigt, dass Alexandra und Nicolas ihr zweites Kind erwarten. Tochter Victoire (1) darf sich also schon bald über ein kleines Geschwisterchen freuen. Ob Junge oder Mädchen – das royale Geheimnis bleibt noch unter Verschluss.
Für Großherzog Henri (70) und Großherzogin Maria Teresa (69) bedeutet die Geburt das neunte Enkelkind – und damit noch mehr Nachwuchs-Trubel im großherzoglichen Palast.
Luxemburg jubelt über einen neuen Großherzog – und darf sich gleichzeitig auf royalen Babysegen freuen!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.