Feuerwehr rettete drei Hunde aus brennendem Haus

Dramatische Erstmeldung war Fehlinfo

„Zunächst hat es noch geheißen, dass sich mehrere Personen im Haus aufhalten“, so Hudej im Gespräch mit der „Krone“. Zum Glück stellte sich dies rasch als Falschmeldung heraus. Sehr wohl im Haus befanden sich aber noch drei Hunde. Die Einsatzkräfte konnten die Vierbeiner befreien und in Sicherheit bringen. „Ihnen geht es gut“, betont der Einsatzleiter weiter.