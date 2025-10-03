Sohn von Ex-Teamspieler will bei Liefering glänzen

Nach einem Jahr bei Verona in Italien ist Benedict Scharner im Sommer nach Österreich zurückgekehrt. Der Sohn von Ex-Teamspieler Paul (40 Ländermatches) ist in dieser Saison in der 2. Liga bei Liefering unter Vertrag. Schon sein Vater war von 2004 bis Dezember 2005 in Salzburg aktiv, spielte für die Austria, machte im Bullen-Trikot aber kein Pflichtspiel. „Wo ich die Nachricht bekommen habe, dass sich Liefering interessiert, hat das mit meinem auslaufenden Vertrag in Italien gut zusammengepasst. Mir gefällt, wie hier gearbeitet wird, wie professionell alles ist“, begründet der 20-Jährige seinen Wechsel.