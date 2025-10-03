„Wir sind als Team noch enger zusammengerückt“

Die Wiener Austria hat am Samstag (17) gegen BW Linz den fünften Dreier in Folge vor Augen. Die Neuzugänge harmonieren immer besser, Kapitän Manfred Fischer lobt die violette Jugend.
„Genial! Wir haben gemeinsam gesungen, den Sieg hochleben lassen. Das ist für mich das allerschönste Gefühl, gibt enorm viel Kraft“, erinnert sich Manfred Fischer gerne an die Szenen nach dem jüngsten 3:1 im Derby zurück. Zahlreiche Fans warteten ja in Favoriten vor dem Stadion, feierten ihre Helden mit Bengalen. Am Samstag will Violett im Heimspiel gegen BW Linz ebenfalls ein Feuerwerk zünden, den fünften Dreier in Folge holen. „In den letzten Wochen sind wir als Mannschaft noch intensiver zusammengerückt. Wir haben das Schiff wieder in die absolut richtige Richtung gelenkt. Davor ist es uns nicht gut gegangen, aber jeder hat sich immer den Kopf zerrissen und suchte nach Lösungen“, weiß der 30-Jährige.
