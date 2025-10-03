Ist dieser Ried-Spieler symbolischen Euro wert?

Um einen Euro! Den Liga-Erhalt vorausgesetzt, könnte die SV Ried laut dem Vertrag mit Atletico Bilbao, dem La-Liga-Zehnten, im Sommer 2026 Ekain Azkune (24) um diesen symbolischen Preis fix erwerben. Drei Monate nach dem Kommen des Spaniers stellt sich aber für viele im Innviertel langsam die Frage: Ist der Stürmer diesen Euro wert?