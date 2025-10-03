„Skrupelloser Tuchel“ schockiert Englands Presse

Mit seiner Entscheidung, auf Real-Madrid-Star Jude Bellingham zu verzichten, hat Englands Teamchef Thomas Tuchel für eine große Überraschung gesorgt. Vor allem die Presse auf der britischen Insel hat wenig Verständnis.
„Skrupelloser Tuchel. Der Coach sorgt für eine riesige Überraschung“, schreibt etwa der „Mirror“. Die „Daily Mail“ titelt: „Tuchel, der Axtmann.“ Nach seiner Schulter-Operation absolvierte Bellingham seit Mitte September jedoch erst vier Spiele bzw. 100 Minuten für Real Madrid.
Hier der Kader im Überblick:
Neben dem Mittelfeldmann fehlen noch weitere prominente Namen im Aufgebot: Auch Phil Foden (Manchester City) und Jack Grealish (FC Everton) sind nicht mit dabei. „Es gibt keine Probleme zwischen mir und Jack Grealish und mir und Phil Foden“, betont Tuchel.
Noch makellos
In der WM-Qualifikation sieht es für die „Three Lions“ aktuell richtig gut aus. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ist England klarer Tabellenführer und steht kurz vor der Fixierung des WM-Tickets.
