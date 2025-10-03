Jetzt holt Dornauer zum Rundumschlag gegen SPÖ aus

Eigene Liste – ja oder nein?

Hegt er den Plan, eine eigene Liste zu erstellen? „Ich bin seit Jahrzehnten ein tätiger Sozialdemokrat, wohl einer der aktivsten sogar. Ein schneller Wechsler von einer Partei zur anderen bin ich nicht. Aber zugegebenermaßen: Die Summe der Unterstützungserklärungen, die ich 2022 für eine eigene Liste benötigt hätte, befinden sich seit 24 Stunden auf meinem Handy“, gibt Dornauer preis. Schließt er heute eine eigene Liste für 2027 kategorisch aus? „Ich bin 42 Jahre alt, ich verfüge über rund 10.000 Vorzugsstimmen – das sind wahrscheinlich mehr Vorzugsstimmen als alle SPÖ-Abgeordneten gemeinsam 2022 erreicht haben. Ich habe ein ordentliches Mandat, das ich ausübe. Ich kann nach wie vor durch die Maria-Theresien-Straße sowie auch durch Reutte und Osttirol gehen und erfahre durchaus Beliebtheitswerte. Dadurch fühle ich mich auf dem guten Weg, bis 2027 Politik fürs Land zu machen“, antwortete der Politiker.