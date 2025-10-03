Dieser Trainer soll nach nur sechs Spielen gehen

Dass die Luft für Trainer in der englischen Premier League besonders dünn ist, mussten heuer bereits einige Coaches am eigenen Leib erfahren. Einen von ihnen könnte es aber gleich doppelt treffen: bei Tottenham rausgeworfen, nehmen ihn bei seinem neuen Klub Nottingham nach einer Niederlage gegen Midtjylland die Fans ins Fadenkreuz.