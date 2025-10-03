Vorteilswelt
Wütende Fans

Dieser Trainer soll nach nur sechs Spielen gehen

Fußball International
03.10.2025 15:30
Die 2:3-Heimniederlage von Nottingham gegen Midtjylland in der Europa League könnte ein ...
Die 2:3-Heimniederlage von Nottingham gegen Midtjylland in der Europa League könnte ein Nachspiel haben.(Bild: EPA/TIM KEETON)

Dass die Luft für Trainer in der englischen Premier League besonders dünn ist, mussten heuer bereits einige Coaches am eigenen Leib erfahren. Einen von ihnen könnte es aber gleich doppelt treffen: bei Tottenham rausgeworfen, nehmen ihn bei seinem neuen Klub Nottingham nach einer Niederlage gegen Midtjylland die Fans ins Fadenkreuz.

0 Kommentare

„You‘re getting sacked in the morning“ („Morgen wirst du gefeuert“) schmetterten die enttäuschten Nottingham-Fans ihrem Coach nach der unerwarteten 2:3-Heimniederlage in der Europa League beim Gang in die Kabinen nach.

Ange Postecoglou nahm es zu Kenntnis, auch wenn es innerlich an ihm nagen dürfte.

Nicht einmal drei Wochen im Amt, schon unter Druck
Bei Tottenham wurde der Australier geschasst, fand bei Nottingham Forest eine neue Aufgabe – und steht nach nicht einmal drei Wochen im Amt gehörig unter Druck.

Ange Postecoglou als Tottenham-Trainer mit ÖFB-Legionär Kevin Danso.
Ange Postecoglou als Tottenham-Trainer mit ÖFB-Legionär Kevin Danso.(Bild: AFP)

Denn in den ersten sechs Spielen unter Postecoglou gelang kein Sieg. Der Coach ist damit der erste seit 100 Jahren, der in dieser Zeitspanne nicht zumindest einen vollen Erfolg einfahren konnte.

„Die Fans sind natürlich enttäuscht. Dazu haben sie jedes Recht. Im Fußball überrascht mich überhaupt nichts mehr. Diese Art von Reaktionen passen zum sozialen Klima, in dem wir leben.“

In der Liga liegt Nottingham nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen, im ersten ...
In der Liga liegt Nottingham nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen, im ersten Europacup-Heimspiel seit 29 Jahren gab es eine 2:3-Niederlage.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Nur 16 Tage nach dem Titel in der Europa League entlassen
Zur Erinnerung: vor vier Monaten holte Postecoglou als Trainer von ÖFB-Legionär Kevin Danso mit Tottenham die Europa League, 16 Tage danach wurde er von den Spurs vor die Tür gesetzt.

Zitat Icon

Die Fans sind natürlich enttäuscht. Dazu haben sie jedes Recht. Im Fußball überrascht mich überhaupt nichts mehr. Diese Art von Reaktionen passen zum sozialen Klima, in dem wir leben.

Ange Postecoglou gibt sich gelassen

Die Fans trauern dem Ex-Coach nach
In Nottingham übernahm er für den entlassenen Nuno Espirito Santo, mittlerweile bei West Ham am Ruder. Die Niederlage im ersten Europacup-Heimspiel seit 29 Jahren veranlasste die Fans auch, den Namen des entlassenen Portugiesen zu skandieren. „Ich habe es gehört“, so Postecoglou knapp.

Ex-Nottingham-Trainer Nuno Espirito Santo ist mittlerweile bei West Ham.
Ex-Nottingham-Trainer Nuno Espirito Santo ist mittlerweile bei West Ham.(Bild: AP/Martin Rickett)

Der 60-Jährige glaubt noch immer daran, das Ruder herumreißen zu können: „Davon bin ich überzeugt. Dafür müssen wir aber die Fehler abstellen.“

Am Sonntag muss Nottingham in der Liga zu Newcastle, danach kommt die Länderspielpause – die schon vielen Coaches zum Verhängnis wurde...

