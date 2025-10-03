Sollen Zivilisten noch Drohnen nutzen dürfen?

Vorteilswelt
03.10.2025 15:00
Zivile Drohne bereit für ein Drohnenrennen
Zivile Drohne bereit für ein Drohnenrennen

Ursprünglich ein Highlight für Amateur- und Hobbyfilmer, heute vor allem Werkzeug in der Kriegsführung. Aktuell wird der Flugverkehr im europäischen Raum aufgrund von Drohnensichtungen immer wieder eingeschränkt und teilweise ganze Flughäfen lahmgelegt. Für viele zivile Besitzer Grund genug, die Drohne lieber in der Tasche verstaut zu lassen. Wie würden Sie damit umgehen?

0 Kommentare

Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollten Drohnenflüge im privaten und kommerziellen Bereich aufgrund der aktuellen Lage noch stärker reglementiert werden? Unter welchen Voraussetzungen würden Sie derzeit eine eigene Drohne nutzen? Welche anderen Gegenstände haben für Sie durch die Kriege in der Ukraine und dem Gazastreifen einen negativen Beigeschmack bekommen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Porträt von Simone Rannicher
Simone Rannicher
