Aktionäre bremsen Musk am Weg zur ersten Billion

Wie berichtet, hat der Tesla-Verwaltungsrat erst im vergangenen Monat das neue Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen. Dieses sei an bestimmte Ziele geknüpft, etwa das Wachstum von Produkten mit Künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen, hieß es. Zudem müsse das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen US-Dollar erreichen, wofür der Wert in den kommenden zehn Jahren um fast das Achtfache gesteigert werden müsse. Die Auszahlung von bis zu 1,03 Billionen US-Dollar soll in Tranchen erfolgen, Musk würde kein Gehalt oder einen Bonus erhalten.