Aktionäre bremsen Musk am Weg zur ersten Billion

Tesla-Chef Elon Musk soll ein Gehaltspaket in der Höhe von einer Billion US-Dollar erhalten – was ihn zum ersten Dollar-Billionär der Geschichte machen würde. Dafür habe er aber auch einen Unternehmenswert zu schaffen, teilte Tesla mit. „Wenn Elon Musk keine Ergebnisse liefert, erhält er nichts.“
Einige Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem bereits angekündigt, gegen das Paket zu stimmen. Sie werfen ihrem Chef mangelnde Aufsicht über das Management und sinkende Leistungen vor. Auch die Direktorin Kathleen Wilson-Thompson und die Direktoren Ira Ehrenpreis sowie Joe Gebbia sollen ihrer Ansicht nach abgewählt werden.
Wie berichtet, hat der Tesla-Verwaltungsrat erst im vergangenen Monat das neue Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen. Dieses sei an bestimmte Ziele geknüpft, etwa das Wachstum von Produkten mit Künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen, hieß es. Zudem müsse das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen US-Dollar erreichen, wofür der Wert in den kommenden zehn Jahren um fast das Achtfache gesteigert werden müsse. Die Auszahlung von bis zu 1,03 Billionen US-Dollar soll in Tranchen erfolgen, Musk würde kein Gehalt oder einen Bonus erhalten.
Über diesen Plan sollen die Aktionärinnen und Aktionäre im November abstimmen. Einige kündigten nun an, dagegen stimmen zu wollen, darunter Finanzministerinnen und Finanzminister mehrerer US-Bundesstaaten. Auch ohne das neue Gehaltspaket kommt Musk laut dem Magazin Forbes schon auf ein Vermögen von 500 Milliarden US-Dollar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.