Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Gehaltspaket?

Aktionäre bremsen Musk am Weg zur ersten Billion

Wirtschaft
03.10.2025 15:35
Tesla-Chef Elon Musk verliert Rückhalt in seinem Unternehmen.
Tesla-Chef Elon Musk verliert Rückhalt in seinem Unternehmen.(Bild: AFP/ALLISON ROBBERT)

Tesla-Chef Elon Musk soll ein Gehaltspaket in der Höhe von einer Billion US-Dollar erhalten – was ihn zum ersten Dollar-Billionär der Geschichte machen würde. Dafür habe er aber auch einen Unternehmenswert zu schaffen, teilte Tesla mit. „Wenn Elon Musk keine Ergebnisse liefert, erhält er nichts.“

0 Kommentare

Einige Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem bereits angekündigt, gegen das Paket zu stimmen. Sie werfen ihrem Chef mangelnde Aufsicht über das Management und sinkende Leistungen vor. Auch die Direktorin Kathleen Wilson-Thompson und die Direktoren Ira Ehrenpreis sowie Joe Gebbia sollen ihrer Ansicht nach abgewählt werden.

Wie berichtet, hat der Tesla-Verwaltungsrat erst im vergangenen Monat das neue Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen. Dieses sei an bestimmte Ziele geknüpft, etwa das Wachstum von Produkten mit Künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen, hieß es. Zudem müsse das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 8,6 Billionen US-Dollar erreichen, wofür der Wert in den kommenden zehn Jahren um fast das Achtfache gesteigert werden müsse. Die Auszahlung von bis zu 1,03 Billionen US-Dollar soll in Tranchen erfolgen, Musk würde kein Gehalt oder einen Bonus erhalten.

Lesen Sie auch:
Im Schatten von Donald Trump durchlebte der reichste Mensch der Welt in diesem Jahr ein ...
Halbe Billion geknackt
Musk sprengt alle Rekorde: Niemand war je so reich
01.10.2025
An Ziele geknüpft
Tesla lockt Milliardär Musk mit Rekordvergütung
05.09.2025
Will Chef bleiben
Musk denkt nicht an Rückzug von der Tesla-Spitze
21.05.2025

Über diesen Plan sollen die Aktionärinnen und Aktionäre im November abstimmen. Einige kündigten nun an, dagegen stimmen zu wollen, darunter Finanzministerinnen und Finanzminister mehrerer US-Bundesstaaten. Auch ohne das neue Gehaltspaket kommt Musk laut dem Magazin Forbes schon auf ein Vermögen von 500 Milliarden US-Dollar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.147 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
211.909 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.169 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1075 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
851 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
789 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Wirtschaft
Kosten überfordernd
Unmut bei Gemeinden: „Gebt‘s uns unser Geld!“
„Milliarden-Wahnsinn“
Österreich soll höheren Beitrag an EU entrichten
Kein Gehaltspaket?
Aktionäre bremsen Musk am Weg zur ersten Billion
Krone Plus Logo
Wizz und Ryanair weg
Flughafen Wien: So sollen Tickets günstig bleiben
Strafe in Russland
Österreich will Raiffeisenbank entschädigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf