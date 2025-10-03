Musiker überzeugten trotz ihrer Schwerhörigkeit

„Ich habe wieder zur Musik gefunden“

Der Niederösterreich Heinz etwa trägt seit 2018 ein Cochlea-Implantat – nur ein Jahr, nachdem er überhaupt von dieser Hörlösung erfahren hat. Vor der Operation hat er sich mit einem Hörpaten ausgetauscht, heute ist er selbst Teil der „Hearpeers“-Community. „Ich habe nach meiner Implantation wieder zur Musik gefunden – meine Harmonika war erst Therapie- und ist heute mein Bühnen-Instrument „, so Heinz. Beim Jubiläumskonzert präsentierte er zusammen mit Hildegard, einer Hörpatin aus Deutschland mit Knochenleitungsimplantat, österreichische Volksmusik.