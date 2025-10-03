Vorteilswelt
Wirbel um Lamine Yamal

Kahn besorgt: „Wie soll der Junge das überleben?“

Fußball International
03.10.2025 14:30
Mit 18 Jahren bereits einer der Besten der Welt: Barcelonas Lamine Yamal.
Mit 18 Jahren bereits einer der Besten der Welt: Barcelonas Lamine Yamal.(Bild: EPA/Alejandro Garcia)

Oliver Kahn findet den Wirbel und all die Vergleiche rund um Lamine Yamal schwer bedenklich. „Was da alles auf den einprasselt. Wie soll der Junge das überleben?“, schlägt der ehemalige Keeper bei Sky Alarm. 

Mit gerade einmal 15 Jahren gab Yamal sein Profi-Debüt für den FC Barcelona, mit 17 krönte er sich im Spanien-Trikot zum Europameister, mit 18 wurde er bei der Ballon-d‘Or-Gala zum zweitbesten Fußballspieler der Welt gewählt. Beachtliche Erfolge, die sich auch auf das Gehalt des Youngsters auswirken, sein neuer Vertrag bei den Katalanen soll Yamal jährlich 16 Millionen einbringen – mit Boni könnte die Summe auf satte 40 Millionen Euro pro Jahr steigen. Entsprechend groß ist allerdings auch das mediale Interesse am Flügelstürmer, jeder Fehltritt auf und neben dem Platz wird besonders genau unters Auge genommen.

Oliver Kahn
Oliver Kahn(Bild: AFP/APA/KERSTIN JOENSSON)

„Die Summen, die um den Jungen herum kursieren, die will ich nicht mal andeuten. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Natürlich macht man da auch mal Blödsinn, macht mal Mist“, will Kahn nicht in Yamals Haut stecken. Auch der „Titan“ selbst habe sich zu seiner aktiven Zeit den ein oder anderen Fehltritt erlaubt, jedoch seien diese damals nie so genau beobachtet worden, wie es heute der Fall wäre.

Boris Becker
Boris Becker(Bild: AFP)

„Das ist unverschämt“
Ähnlich sieht es Tennis-Legende Boris Becker, der 57-Jährige hält vor allem Vergleiche mit absoluten Superstars des Sports für gefährlich. „Das ist natürlich ein Problem, wenn man im Teenager-Alter so unglaubliche Titel holt. Yamal wird verglichen mit Messi. Das darf man eigentlich nicht”, so Becker. Etwaige Berichte gepaart mit den enormen Summen, die Yamal als Teenager verdient, seien kein guter Mix, ist der sechsfache Grand-Slam-Sieger überzeugt: „Das ist unverschämt. Und dass so einer durchdreht, ist völlig normal.“

