Kahn besorgt: „Wie soll der Junge das überleben?“

„Die Summen, die um den Jungen herum kursieren, die will ich nicht mal andeuten. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Natürlich macht man da auch mal Blödsinn, macht mal Mist“, will Kahn nicht in Yamals Haut stecken. Auch der „Titan“ selbst habe sich zu seiner aktiven Zeit den ein oder anderen Fehltritt erlaubt, jedoch seien diese damals nie so genau beobachtet worden, wie es heute der Fall wäre.