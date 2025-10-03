Vorteilswelt
Glänzte gegen Rangers

Sturm-Goalie: „Hab einfach nur meinen Job getan“

Steiermark
03.10.2025 12:30
Hatte am Ende gut lachen: Oliver Christensen
Hatte am Ende gut lachen: Oliver Christensen(Bild: Pail Sepp)

Der SK Sturm ist wieder da! Das skandierten nach dem 2:1 gegen die Glasgow Rangers nicht nur die Fans im ausverkauften Grazer Stadion, das zeigen auch die Fakten. Nach Verlustpunkten Erster in der Bundesliga, jetzt mit einem Heimsieg (dem vierten in Folge unter Jürgen Säumel) in der Europa League voll dabei. Gegen die Schotten groß im Bild: Tormann Oliver Christensen.

„Man hat gemerkt, dass wir eine Mannschaft sind, jeder hat für jeden gekämpft, die Fehler des anderen ausgebessert“, brachte Verteidiger Emanuel Aiwu die „Energieleistung“ im ersten Heimspiel der laufenden Europa-League-Ligaphase auf den Punkt. In der Merkur Arena steppte der Bär, nicht nur die Fans waren happy, dass das ständige Ausweichen nach Klagenfurt endlich ein Ende hatte. Auch die Spieler hatten ihren Spaß. Aiwu: „Man merkt in Graz eine speziellere Energie als anderswo. Da geht jeder noch einmal den letzten Meter einfach drüber.“

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
