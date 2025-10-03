Sturm-Goalie: „Hab einfach nur meinen Job getan“

„Man hat gemerkt, dass wir eine Mannschaft sind, jeder hat für jeden gekämpft, die Fehler des anderen ausgebessert“, brachte Verteidiger Emanuel Aiwu die „Energieleistung“ im ersten Heimspiel der laufenden Europa-League-Ligaphase auf den Punkt. In der Merkur Arena steppte der Bär, nicht nur die Fans waren happy, dass das ständige Ausweichen nach Klagenfurt endlich ein Ende hatte. Auch die Spieler hatten ihren Spaß. Aiwu: „Man merkt in Graz eine speziellere Energie als anderswo. Da geht jeder noch einmal den letzten Meter einfach drüber.“