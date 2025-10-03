Sturm-Goalie: „Hab einfach nur meinen Job getan“

Der SK Sturm ist wieder da! Das skandierten nach dem 2:1 gegen die Glasgow Rangers nicht nur die Fans im ausverkauften Grazer Stadion, das zeigen auch die Fakten. Nach Verlustpunkten Erster in der Bundesliga, jetzt mit einem Heimsieg (dem vierten in Folge unter Jürgen Säumel) in der Europa League voll dabei. Gegen die Schotten groß im Bild: Tormann Oliver Christensen.
„Man hat gemerkt, dass wir eine Mannschaft sind, jeder hat für jeden gekämpft, die Fehler des anderen ausgebessert“, brachte Verteidiger Emanuel Aiwu die „Energieleistung“ im ersten Heimspiel der laufenden Europa-League-Ligaphase auf den Punkt. In der Merkur Arena steppte der Bär, nicht nur die Fans waren happy, dass das ständige Ausweichen nach Klagenfurt endlich ein Ende hatte. Auch die Spieler hatten ihren Spaß. Aiwu: „Man merkt in Graz eine speziellere Energie als anderswo. Da geht jeder noch einmal den letzten Meter einfach drüber.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.