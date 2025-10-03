Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Neues Territorium“

Das war der Auslöser für das Blackout in Spanien

Ausland
03.10.2025 15:04
Am Freitag wurde die mögliche Ursache für das Blackout in Spanien und Portugal, das sich Ende ...
Am Freitag wurde die mögliche Ursache für das Blackout in Spanien und Portugal, das sich Ende April ereignet hatte, bekanntgegeben (Symbolbild).(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)

In ganz Spanien und Portugal ist am 28. April der Strom ausgefallen. Es kam zu massiven Verkehrsproblemen und dem Ausfall von Telekommunikationssystemen. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu der Ursache.

0 Kommentare

Auslöser seien „lawinenartige Überspannungen“ gewesen, sagte der Präsident des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E), Damian Cortinas. Bei einer Überspannung ist die elektrische Spannung in einem Netz zu hoch. Schutzsysteme schalten dann Teile des Netzes ab, was zu großflächigen Stromausfällen führen kann. Auslöser für ein solches Ereignis können etwa Blitzeinschläge, ausfallende oder ungenügende Schutzsysteme sowie eine Überversorgung an Strom sein.

„Das ist neues Territorium“, sagte Cortinas. Der Stromausfall sei der schwerwiegendste in Europa in den vergangenen 20 Jahren gewesen. „Der Blackout in Spanien war ein Weckruf für ganz Europa. Er zeigt, wie schnell fehlende Regeln und unklare Zuständigkeiten in einer hochkomplexen Energieversorgung zu massiven Problemen führen können“, teilte das österreichische Wirtschaftsministerium am Freitag mit.

Zitat Icon

Der Blackout in Spanien war ein Weckruf für ganz Europa. Er zeigt, wie schnell fehlende Regeln und unklare Zuständigkeiten in einer hochkomplexen Energieversorgung zu massiven Problemen führen können.

Österreichs Wirtschafts- und Energieministerium

Nicht auf erneuerbare Energie ausgerichtet
„In Spanien hat man über Jahre hinweg Netzanschlussbedingungen für Kraftwerke nicht aktualisiert. Diese waren beziehungsweise sind nicht auf die aktuelle Dynamik beziehungsweise Volatilität einer größtenteils erneuerbaren Erzeugungswelt ausgerichtet. Weitere Defizite bestanden in weit interpretierbaren Regularien (...)“, sagte APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner zu dem Untersuchungsbericht.

Lesen Sie auch:
Tausende Menschen saßen durch den Stromausfall fest.
Nach Strom-Blackout
Als die Lichter zurückkehrten, brandete Jubel auf
29.04.2025
Blackout in Österreich
Viele rechnen damit: Das ist im Ernstfall zu tun
20.02.2025

Wie berichtet, hatte sich am 28. April 2025 ein großflächiger Stromausfall auf der iberischen Halbinsel ereignet. Menschen steckten in Aufzügen, U-Bahnen und Zügen fest, strandeten auf Flughäfen, und konnten weder Internet noch Telefon verwenden. Krankenhäuser stiegen auf Notbetrieb mit Stromgeneratoren um, um die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Ungefähr 24 Stunden nach dem Blackout hatten fast alle Menschen in Spanien und Portugal wieder Strom. Auch Südwestfrankreich und Marokko waren kurzzeitig betroffen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf