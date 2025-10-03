Das war der Auslöser für das Blackout in Spanien

Wie berichtet, hatte sich am 28. April 2025 ein großflächiger Stromausfall auf der iberischen Halbinsel ereignet. Menschen steckten in Aufzügen, U-Bahnen und Zügen fest, strandeten auf Flughäfen, und konnten weder Internet noch Telefon verwenden. Krankenhäuser stiegen auf Notbetrieb mit Stromgeneratoren um, um die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Ungefähr 24 Stunden nach dem Blackout hatten fast alle Menschen in Spanien und Portugal wieder Strom. Auch Südwestfrankreich und Marokko waren kurzzeitig betroffen.