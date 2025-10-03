Gemeinden fast pleite! Stocker bittet um Geduld

Der Bundeskanzler bittet noch um ein Jahr Geduld. „Unser Ziel ist es, die Inflation von vier auf zwei Prozent zu senken und das Wirtschaftswachstum nach der Rezession auf ein Prozent zu erhöhen. 86 Prozent der Österreicher wollen Veränderung. In der Gesundheitspolitik möchten wir das hohe Niveau halten. Die Wartezeiten sind generell zu hoch, müssen verkürzt werden. Wir wollen auch kürzere und schnellere Verfahren. Ich kann in Klagenfurt nur ein Dankeschön an die Gemeindepolitiker richten. Ein Bürgermeister muss sieben Tage durcharbeiten. Da bleibt keine Zeit für Urlaub.“