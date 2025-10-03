Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gipfel in Klagenfurt

Gemeinden fast pleite! Stocker bittet um Geduld

Kärnten
03.10.2025 16:00
Bundeskanzler Christian Stocker greift erst 2026 durch.
Bundeskanzler Christian Stocker greift erst 2026 durch.(Bild: Tragner Christian)

Der derzeitige Finanzausgleich, der die Verteilung von Steuereinnahmen zwischen Bund und Gemeinden regelt, gehört dringend geändert, sonst gehen alle Gemeinden pleite. Das kam beim 71. österreichischen Gemeindetag in Klagenfurt klar heraus. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bittet um Geduld.

0 Kommentare

Der Gemeindegipfel stieg heuer in Klagenfurt – mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) reiste die Staatsspitze an. Mehr als 2000 Gemeindevertreter lauschten gespannt. „Wir sehen die Probleme“, sagte Stocker. „Ich war 35 Jahre in der Kommunalpolitik tätig und in Wiener Neustadt zehn Jahre für das Budget zuständig. Nächstes Jahr stehen den Gemeinden 1,3 Milliarden Euro mehr zu. Wir dürfen die Finanzierungslöcher nicht verschieben, müssen gemeinsam anpacken.“

86 Prozent der Österreicher wollen Veränderung
Die Energiekrise, hohe Inflation und das geringe Wirtschaftswachstum machen ihm große Sorgen. „Auch auf der Bundesebene gibt es das Finanzproblem. Wir haben hohe Einnahmen, aber noch höhere Ausgaben.“

Mehr als 2000 Gemeindevertreter waren beim Gemeindetag anwesend.
Mehr als 2000 Gemeindevertreter waren beim Gemeindetag anwesend.(Bild: Tragner Christian)
Bundespräsident Van der Bellen mit einer Trachtengruppe
Bundespräsident Van der Bellen mit einer Trachtengruppe(Bild: Tragner Christian)
Viele Gemeinden werden von Frauen geführt.
Viele Gemeinden werden von Frauen geführt.(Bild: Tragner Christian)

Der Bundeskanzler bittet noch um ein Jahr Geduld. „Unser Ziel ist es, die Inflation von vier auf zwei Prozent zu senken und das Wirtschaftswachstum nach der Rezession auf ein Prozent zu erhöhen. 86 Prozent der Österreicher wollen Veränderung. In der Gesundheitspolitik möchten wir das hohe Niveau halten. Die Wartezeiten sind generell zu hoch, müssen verkürzt werden. Wir wollen auch kürzere und schnellere Verfahren. Ich kann in Klagenfurt nur ein Dankeschön an die Gemeindepolitiker richten. Ein Bürgermeister muss sieben Tage durcharbeiten. Da bleibt keine Zeit für Urlaub.“

Ideen für 575 Millionen Euro Neueinnahmen
Aber die Gemeinden sind fast pleite. „Das Geld hat kein Mascherl. Es sind schöne Worte vom Bundeskanzler, aber sie helfen uns nicht weiter. Es gibt nicht mehr Geld für die Gemeinden. Nur die Hilfspakete werden neu geschnürt“, sagt der Kärntner Gemeindevertreter Günther Vallant. „90 von 132 Gemeinden in Kärnten wirtschaften negativ, wir brauchen dringend Geld. Die Grundsteuer ist seit 40 Jahren nicht reformiert worden, gehört erhöht. Co2-Anteile, eine Bankenabgabe und eine Digitalsteuer würden 575 Millionen Euro bringen. Es ist nicht viel Geld, wäre aber für die Gemeinden eine Hilfe.“

Lesen Sie auch:
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
„Bisschen Glück ...“
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
02.10.2025
Wir geben zu viel aus
Wo fließt das Geld hin? Staatsschulden explodieren
30.09.2025

Auch der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider appelliert, dass der Finanzschlüssel dringend neu geregelt werden muss. „Das ist für die Gemeinden das Grundgerüst. Sonst haben sie keine Chance, zu überleben. Es soll so schnell wie möglich gemacht werden, sonst wird der Schaden noch größer.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.147 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
211.909 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.169 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1075 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
851 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
789 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Kärnten
Gipfel in Klagenfurt
Gemeinden fast pleite! Stocker bittet um Geduld
Von Polizeistreife
Autohehler wurde mit gestohlenem Auto geschnappt
Privater Anbieter
Horrende Kosten fürs Parken sorgen für Ärger
Krone Plus Logo
Die 2. Liga startet
Sogar Rapid Wien jagt jetzt die Wörthersee Piraten
Zwei Verletzte
Frau kracht mit ihrem Auto in einen Mähdrescher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf