Formel 1: Leclerc schießt Norris in Boxengasse ab

WM-Leader der Schnellste

Die Bestzeit im zweiten Training schnappte sich Oscar Piastri (McLaren). Hinter dem WM-Leader landeten Isack Hadjar (Racing Bulls) und Max Verstappen (Red Bull) auf den Plätzen zwei und drei. Das dritte Training steigt am Samstag um 11.30 Uhr, das Qualifying folgt um 15 Uhr – natürlich beides live im sportkrone.at-Ticker.