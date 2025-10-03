Formel 1: Leclerc schießt Norris in Boxengasse ab

Kuriose Szene in Singapur: Im zweiten Training schoss Ferrari-Pilot Charles Leclerc McLaren-Mann Lando Norris in der Boxengasse ab. Diese Aktion wird für den Monegassen ein Nachspiel haben.
Folgenschwerer Fehler bei Ferrari im zweiten Singapur-Training: Charles Leclerc wurde aus der Scuderia-Box gewunken, dabei übersah der Pilot jedoch Lando Norris und räumte den McLaren-Fahrer ab.
Hier die Szene im Video:
Norris funkte sofort an seine Crew: „Er ist in mich reingefahren!“
Ferrari und Leclerc droht Strafe
Die Folge: Bei Norris war der Frontflügel beschädigt und musste getauscht werden. Leclerc konnte weiterfahren, ihm und seinem Team droht wegen eines „unsafe release“ jedoch eine saftige Strafe.
Hier das Ergebnis des zweiten Trainings:
WM-Leader der Schnellste
Die Bestzeit im zweiten Training schnappte sich Oscar Piastri (McLaren). Hinter dem WM-Leader landeten Isack Hadjar (Racing Bulls) und Max Verstappen (Red Bull) auf den Plätzen zwei und drei. Das dritte Training steigt am Samstag um 11.30 Uhr, das Qualifying folgt um 15 Uhr – natürlich beides live im sportkrone.at-Ticker.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.