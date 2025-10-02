USA wollen Ukraine mit Geheimdienstinfos versorgen

Ukraine-Beauftragter: „Nutzt die Fähigkeit, tief zuzuschlagen“

Erst vor wenigen Tagen hatte Ukraine-Beauftragte Keith Kellogg auf die Frage, ob US-Präsident Donald Trump Angriffe mit US-Langestreckenwaffen genehmigt habe, mit „Ja“ beantwortet. Kellogg sagte ferner zu dieser Option für die Ukraine: „Nutzt die Fähigkeit, tief zuzuschlagen. So etwas wie sichere Rückzugsorte gibt es nicht.“ Vizepräsident JD Vance sagte seinerseits auf Fox News, die US-Regierung berate derzeit darüber, ob der Ukraine Marschflugkörper des Typs Tomahawk geliefert werden sollten. Trump werde in dieser Frage die „finale Entscheidung“ treffen. Diese Marschflugkörper können je nach Modell Ziele in einer Entfernung von 1300 bis 2500 Kilometern erreichen.