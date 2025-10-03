Darf man sich mit 14 Jahren schon ein Auto kaufen?

Ein 14-jähriger Afghane aus Linz kaufte sich um 850 Euro einen alten BMW und kurvte damit herum. Das dürfte er aber nicht zum ersten Mal gemacht haben: Er soll regelmäßig Autos kaufen, daran herumschrauben und gewinnbringend weiterverkaufen. Die „Krone“ fragte eine Juristin, ob ein 14-Jähriger eigentlich legal ein Auto kaufen darf.