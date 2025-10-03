Darf man sich mit 14 Jahren schon ein Auto kaufen?

Ärztin nähte 100.000 Euro für Liebhaber in Teddy
Erfolgreicher Betrüger
Ein 14-jähriger Afghane aus Linz kaufte sich um 850 Euro einen alten BMW und kurvte damit herum. Das dürfte er aber nicht zum ersten Mal gemacht haben: Er soll regelmäßig Autos kaufen, daran herumschrauben und gewinnbringend weiterverkaufen. Die „Krone“ fragte eine Juristin, ob ein 14-Jähriger eigentlich legal ein Auto kaufen darf.
Für Schlagzeilen sorgte der 14-jährige Afghane, der am Dienstag in Linz von Jugendkontaktbeamten erwischt wurde, als er in seinem 28 Jahre alten BMW 523 i mit einem zwölfjährigen Freund von der Schule heimfahren wollte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.