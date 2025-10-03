Was führen Anzengruber und Dornauer im Schilde?

Läuft alles nach Plan und die derzeitige schwarz-rote Landesregierung hält die Periode durch, findet die nächste Landtagswahl laut Turnus im Herbst 2027 statt. Die Vorbereitung auf derartige Wahlentscheidungen beginnt minimum ein Jahr zuvor. Viel früher freilich müssen die Weichen gestellt werden, wenn es sich um eine neue Gruppierung handelt.