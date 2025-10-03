Was führen Anzengruber und Dornauer im Schilde?

Ein Tiroler Polit-Duo, das von seinen Mutterparteien ÖVP und SPÖ alles andere als geliebt wird, hat sich zum wiederholten Male getroffen. Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“, mit einer Analyse, was Johannes Anzengruber und Georg Dornauer im Schilde führen könnten.
Läuft alles nach Plan und die derzeitige schwarz-rote Landesregierung hält die Periode durch, findet die nächste Landtagswahl laut Turnus im Herbst 2027 statt. Die Vorbereitung auf derartige Wahlentscheidungen beginnt minimum ein Jahr zuvor. Viel früher freilich müssen die Weichen gestellt werden, wenn es sich um eine neue Gruppierung handelt.
Und da pfeifen derzeit die Spatzen und auch die Innsbrucker Tauben viele Gerüchte von den Dächern der Landeshauptstadt – durchwegs nachvollziehbare.
