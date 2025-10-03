Vorteilswelt
Desolater Zustand?

Öffis sind schon 188-mal im Kriechtempo unterwegs

Wien
03.10.2025 06:00
Wien hat bereits das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Das Öffinetz wächst, aber auch die ...
Wien hat bereits das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Das Öffinetz wächst, aber auch die Zahl der Langsamfahrstellen wird mehr.(Bild: Agata Kadar - stock.adobe.com)

Obwohl die Wiener Linien Besserung gelobten, gibt es im Öffinetz der Bundeshauptstadt mehr Langsamfahrstellen als je zuvor. U-Bahnen und Straßenbahnen werden ausgebremst. Die Verspätungen häufen sich, da sich die Fahrzeiten verlängern. 

Viermal im Jahr werden die Wiener Stadtrechnungshofberichte veröffentlicht. Neben den Mängeln bei der Feuerhalle, Wipark und Co. wurde jetzt auch das Sicherheitssystem der Wiener Linien überprüft. Dabei wurden auch wieder die berüchtigten Langsamfahrstellen thematisiert.

Erschütternder Fall
Pensionistin hat ihren Lebenswillen verloren
Krone Plus Logo
Desolater Zustand?
Öffis sind schon 188-mal im Kriechtempo unterwegs
Nach Rapid-Debakel
Horn: „Es war eine katastrophale erste Hälfte!"
Debakel zum CoL-Start
Rapid blamiert sich mit Grusel-Kick bei Lech Posen
Defekte Zuggarnitur
Rauchalarm in U-Bahn: Zwei Stationen evakuiert
