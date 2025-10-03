Kylie Jenner stahl mit diesem Look allen die Show

Kylie Jenner weiß eindeutig, wie man alle Blicke auf sich zieht! Die Kardashian-Halbschwester erschien zur Fashion Show von Schiaparelli nämlich in einem silbernen Kleid, das für jede Menge Furore sorgte.
Vor der Schau der Luxusmarke huschte Kylie Jenner zwar fast schon schüchtern an den Fotografen vorbei. Auf Social Media zelebrierte die 28-Jährige ihren mega heißen Look dafür umso mehr.
Kylie mit Mega-Dekolleté!
Denn das silberne Kleid, das im Blitzlicht funkelte, was das Zeug hielt, setzte die legendären Kurven von Kylie perfekt in Szene. Ein tiefer Ausschnitt, der mit Fransen umsäumt war, formte ein Dekolleté, das so manchen Fan wohl zum Träumen brachte.
Sehen Sie hier einen Clip von Kylie Jenner, in dem sie ihr Schiaparelli-Kleid präsentiert:
Und auch sonst war das Dress ein wahres Meisterwerk. Denn dank des asymmetrischen Schnitts blitzten Kylies sexy Beine hervor. Rüschen und Fransen sorgten dafür, dass das Kleid bei jeder Bewegung sexy mitschwang.
Dass dieses Kleid ihr einfach fantastisch steht, das war Kylie Jenner natürlich bewusst – zu sehen in diesem Clip:
Schwester Kendall am Laufsteg
Ihren Wow-Look rundete Kylie Jenner mit silbernen Sling-Pumps und einer ebenfalls silbernen Clutch ab. Große, glitzernde Ohrringe sorgten zudem für das gewisse Etwas.
In der Front Row jubelte Jenner übrigens niemand Geringerem als ihrer Schwester Kendall Jenner zu. Die war nämlich als Model auf dem Laufsteg dabei und hatte die große Ehre, die Schau von Schiaparelli zu beenden.
