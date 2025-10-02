Empörung wegen Schließung der Bahnübergänge

Bürger werden künftig eingebunden

Im Ortsteil „Am Föhrenwald“ werden Unterschriften gesammelt. „Wir werden einen Antrag für die Errichtung eines Geh- und Radweges einbringen, damit die Bevölkerung eine bessere Anbindung und Erreichbarkeit ins Ortszentrum bekommt“, sagt Steindl.

Ortschef Bürger: „Wir haben einen Abänderungsantrag an die ÖBB übermittelt. Bei der Lösung soll die Bevölkerung eingebunden werden und sie erfordert eine hohe Zustimmung im Gemeinderat.“