Motorradlenker bei Unfall in Linz verletzt

Der älteste Bürgermeister des Landes am Ende
Urgesteine hören auf
Ein Unfall mit einem Motorradfahrer forderte im Linzer Frühverkehr am Freitag im Franckviertel einen mittelschwer Verletzten. Der Lenker des Zweirads wurde nach der Erstversorgung mit Notarztbegleitung in ein Linzer Spital überstellt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.
Blaulicht und Verzögerungen im Frühverkehr: Auf der Franckstraße in Linz passierte am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der Lenker eines Motorrads mittelschwer verletzt.
Hergang noch unklar
Der Biker wurde nach der Erstversorgung mit Notarztbegleitung in das Linzer Unfallkrankenhaus UKH gebracht, während die Feuerwehr die Unfallstelle säuberte und die Polizei den dichten Verkehr regelte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.