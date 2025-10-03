Motorradlenker bei Unfall in Linz verletzt

Ein Unfall mit einem Motorradfahrer forderte im Linzer Frühverkehr am Freitag im Franckviertel einen mittelschwer Verletzten. Der Lenker des Zweirads wurde nach der Erstversorgung mit Notarztbegleitung in ein Linzer Spital überstellt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.