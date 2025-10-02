Polizisten stoppten einen rasenden Alkolenker (40)

Wäre der Pole nicht wie ein Wilder auf der Westautobahn bei Pucking (Oberösterreich) dahin gebrettert, wären die Streifenbeamten vermutlich gar nicht auf ihn aufmerksam geworden. So stoppten sie den Wagen und rochen Verdächtiges. Ein Test bestätigte, dass der Lenker maßlos über den Durst getrunken hatte – und nicht nur das ...