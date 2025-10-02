Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ohne Führerschein

Polizisten stoppten einen rasenden Alkolenker (40)

Oberösterreich
02.10.2025 20:31
Alkotest
Alkotest(Bild: SOS, Krone KREATIV)

Wäre der Pole nicht wie ein Wilder auf der Westautobahn bei Pucking (Oberösterreich) dahin gebrettert, wären die Streifenbeamten vermutlich gar nicht auf ihn aufmerksam geworden. So stoppten sie den Wagen und rochen Verdächtiges. Ein Test bestätigte, dass der Lenker maßlos über den Durst getrunken hatte – und nicht nur das ...

0 Kommentare

Ein 40-jähriger Pole war am Donnerstag gegen 16.20 Uhr mit dem Auto seines Arbeitskollegen auf der A1 aus Richtung Sattledt kommend in Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe des Puckinger Berges stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung bei der Nachfahrt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h bei erlaubten 100 km/h fest.

Alkohol gerochen
Bei der Anhaltung unmittelbar nach der Abfahrt Traun nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht, ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Der 40-Jährige konnte außerdem lediglich ein Lichtbild eines ukrainischen Führerscheins vorweisen. Eine Abfrage im ukrainischen Führerscheinsystem ergab, dass der vorgezeigte Führerschein im System aber gar nicht vorhanden ist. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung verhängt, die der 40-Jährige aber nicht bezahlen konnte.

Lesen Sie auch:
Der Raser fiel bei Lasermessungen auf.
Originelle Ausrede
Mit 125 km/h durch 70er-Zone: „Muss zu Freundin“
02.10.2025
Leichte Verletzungen
Alkolenker überschlug sich und landete im Graben
02.10.2025

Seinem Beifahrer, dem Zulassungsbesitzer des gelenkten Pkw, wurde ebenfalls eine Sicherheitsleistung wegen Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungsübertretung vorgeschrieben, doch auch er konnte nicht bezahlen.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft
Das Fahrzeug wurde vorübergehend abgestellt, Zulassungsschein und Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Der Pole wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
260.542 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.804 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
204.454 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1364 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Oberösterreich
Ohne Führerschein
Polizisten stoppten einen rasenden Alkolenker (40)
Tod im Krankenhaus
91-jähriger Lenker nach Kreuzungscrash gestorben
Krone Plus Logo
Poker um Filialen
Unimarkt-Mitarbeiter müssen noch länger bangen
Ein Publikumsmagnet
Lars Eidinger: Brecht-Abend mit Schockstarre
Bauteil für Weltraum
Das sind die innovativsten Betriebe des Landes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf